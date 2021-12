BRAVOOO, Anamarija in Eva!!! Slovenki na zmagovalnem odru, to jima je uspelo kljub ... Ekipa Prva slovenska ženska ekipa, ki sta jo sestavljali Anamarija Lampič in Eva Urevc, je na ekipnem sprintu za svetovni pokal v smučarskem teku v Dresdnu kljub padcu zasedla tretje mesto. Za 1,21 sekunde sta Lampičeva in Urevčeva zaostali za Švedinjama Jonno Sundling in Majo Dahlqvist, ki sta zmagali.



