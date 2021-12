(FOTO) Klobase, fritule in kuhano vino brez ​pogoja PCT: Obiskali smo božični sejem Advent Zagreb Večer Slovencev je v hrvaški prestolnici več kot prejšnja leta, "prihajajo tudi zato, ker jim vi ne privoščite božičnega vzdušja", so povedali prodajalci hrane in pijače na zagrebških ulicah.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Hrvaška

Večer

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Karl Geiger

Anže Lanišek

Timi Zajc

Cene Prevc