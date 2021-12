Nekdanji nogometaš ustvaril turistični raj v Sloveniji Sportal Janez Aljančič izhaja iz znane gostinske družine na Gorenjskem. Bil je uspešen nogometaš, osvajal lovorike z Olimpijo, Domžalami in Mariborom, zaigral tudi za slovensko reprezentanco. Izkusil je kar nekaj udarcev in razočaranj, zaradi katerih je profesionalno kariero končal že pri 28 letih. Nastopilo je obdobje finančnega nelagodja, nakar je pogumno vstopil v svet turizma. Zavihal je rokave in se ...

Oglasi