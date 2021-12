Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) “Za dolgotrajno oskrbo bo šlo v prihodnjih letih, ko bo zakon zaživel, približno toliko denarja, kot ga v času levih vlad prek različnih kanalov namenijo za propagando in financiranje svojih paravojsk na Metelkovi 6, za razne paravladne organizacije, ki so pripete na vse žive jasli. In prihaja trenutek resnice, ko se bo treba na konkretnih dilemah odločiti, ali se bo ...