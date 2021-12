Riiber do nove zmage, Brecl z 32. mestom do rezultata kariere Ekipa Norvežan Jarl Magnus Riiber je dobil tudi drugo tekmo svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v Ramsauu in število zmag v novi sezoni povečal na sedem. Riiber je bil spet najboljši na skakalnici, v desetkilometrskem teku pa je prednost zanesljivo ubranil ter se veselil 43. zmage v svetovnem pokalu.



