Rokometaši Celja Pivovarne Laško so leto 2021 zaključili zmagovalno. V 13. krogu državnega prvenstva so gostovali v Ivančni Gorici in zabeležili še dvanajsto zmago ter bodo pričakovano prezimili na vrhu razpredelnice. Celjski rokometaši so se kljub vlogi favorita tekme v Ivančni Gorici lotili resno, brez podcenjevanja do nasprotnika. Gostitelji so v prvem delu tekme pokazal dober odpor. Pivovarji ...