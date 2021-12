Ponovno preložili izbor za miss sveta Dnevnik Pred dnevi so organizatorji preložili finalni izbor lepotnega tekmovanja za miss sveta. Odločitev je bila sprejeta po posvetovanju organizatorjev z zdravstvenimi strokovnjaki in zdravstvenimi oblastmi Portorika. Dodatne varnostne ukrepe so sprejeli...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Astma Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Karl Geiger

Anže Lanišek

Timi Zajc

Cene Prevc