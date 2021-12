Poklukar: Omikron zagotovo ne prinaša sproščanja, kvečjemu kakšne dodatne ukrepe Lokalec.si Janez Poklukar je po poročanju portala rtvslo.si dejal, da se je upadanje števila okužb nekoliko upočasnilo. In ravno omikron je po njegovem mnenju dodaten razlog, da je potrebno slediti stroki in ukrepom, ki jih predlaga. V enotah intenzivne terapije je 223 hospitaliziranih in kot navaja rtvslo.si, bo, v kolikor bo težave začel povzročati omikron, to pomenilo, da “ne bomo začenjali z ničle, saj j ...

