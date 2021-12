Benzema na rojstni dan ostal brez 400. zadetka, Oblak izgubil že tretjič zapored SiOL.net Nogometaši Seville so v derbiju 18. kroga španske lige premagali Atletico Madrid. Nekdanji hrvaški reprezentant Ivan Rakitić je v 7. minuti z izjemnim evrogolom premagal Jana Oblaka, španski prvaki pa so v 33. minuti prek Felipeja vrnili udarec, a je v 88. minuti Lucas Ocampos zagotovil gostiteljem dragoceno zmago, s katero so se utrdili na drugem mestu. Barcelona je po hudem boju, zmagoviti zadetek je dosegla v 85. minuti, doma s 3:2 ugnala Elche. Vodilni Real Madrid se je v nedeljo doma proti Cadizu presenetljivo razšel brez zadetkov.

