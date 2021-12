Predpraznična dobrodelnost kranjskih osnovnošolcev Dnevnik Dobrodelnost za kranjske šolarje ni samo beseda, ampak skupek dejanj, s katerimi pomagajo drugim. To so dokazali tudi s sobotnim dobrodelnim bazarjem. Na njem so ponujali izdelke, ki so jih naredili v šoli, s prostovoljnimi prispevki pa bodo...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Karl Geiger

Anže Lanišek

Timi Zajc

Cene Prevc