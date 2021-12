Italiji izreden boj sprinterskih štafet Dnevnik V nadaljevanju svetovnega prvenstva v plavanju v 25-metrskih bazenih v Abu Dabiju so z izrednim bojem postregle moške štafete na 4 x 50 prosto, na koncu so se zlata veselili Italijani Leonardo Deplano, Lorenzuo Zazzeri, Maneul Frigo in Alessandro...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Italija

Nizozemska

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Vizjak

Aleš Hojs

Anže Kopitar

Marjan Dikaučič