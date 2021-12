Odvetniki po Sloveniji nudijo brezplačno pravno pomoč in nasvete RTV Slovenija Odvetniki v okviru Dneva odvetniške pravne pomoči pro bono državljanom nudijo brezplačno pravno svetovanje v odvetniških pisarnah, prek telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezav, pa tudi v prostorih mestne hiše v Ljubljani in Koper.

