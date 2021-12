Na Dunaju na desettisoče ljudi s svečkami in lučkami v spomin na žrtve covida-19 Politikis V avstrijski prestolnici se je v nedeljo zvečer zbralo okoli 30.000 ljudi, ki so se v tišini ter s prižganimi svečami in lučkami – nekateri pa tudi svetilkami na svojih mobilnih telefonih – spomnili vseh žrtev pandemije covida-19, poročajo avstrijski mediji. Vigilija v središču Dunaja je trajala približno deset minut. Dogodek je potekal pod geslom […] The post Na Dunaju na desettisoče ljudi s sveč ...

Sorodno Oglasi