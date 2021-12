Minister Hojs prepričan, da so s sprejetimi ukrepi število žrtev zmanjšali za stotine in stotine – o Nova24TV Notranji minister Aleš Hojs je na današnji interpelaciji zavrnil vse očitke in je obrazložil zakaj se je v neki dani situaciji odločil tako kot se je. Vsi odloki, ki jih je sprejela vlada, so bili po njegovem mnenju sprejeti za varovanje življenj ljudi, medtem pa je vlada spoštovala odločitve ustavnega sodišča in vsak teden redno pregleda ali je smiselno, da odloki še vedno veljajo. “Če bi se mora ...

Sorodno



Oglasi