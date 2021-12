Policijske uprave v Ljubljani, Celju, Kopru in Novem mestu so sporočile več kot 135 nezakonitih prehodov državne meje, ki so jih obravnavali policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje. Po podatkih, ki so jih za javnost sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, Policijske uprave v Kopru, Policijske uprave Ljubljana in s Policijske uprave v Celju, so skupno zabeležili in obravnavali 13 ...