Katoliški škof Peter Štumpf, evangeličanski škof Leon Novak in binkoštni superintendent Daniel Grabar so danes obudili tradicijo skupnih sprehodov cerkvenih vodij po Murski Soboti. Po besedah Grabarja so s tem dejanjem želeli preseči razlike in pokazati, kako je pomembno povezovanje. Vsi trije pa so skupaj pozvali državljane k cepljenju, da smo odgovorni do sebe ter drugih, da čim prej premagamo e ...