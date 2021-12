Mladi naravoslovci na mednarodni olimpijadi pobrali šest odličij 24ur.com Na Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi so slovenski mladi naravoslovci dosegli izjemen uspeh. Osvojili so tri srebrna in tri bronasta odličja. Na tekmovanju, ki je potekalo v hibridni obliki, je sicer sodelovalo več kot 300 mladih iz 59 držav z vsega sveta.

