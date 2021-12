Mag. Dejan Kaloh je ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču zastavil poslansko vprašanje v zvezi z nedavnimi in številnimi namigovanji o ustreznosti diplome in pravosodnega izpita vrhovnega sodnika Branka Masleše. Poslansko vprašanje objavljamo v celoti. Spoštovani gospod minister, Marjan Dikaučič, V javnosti je v zadnjih tednih mogoče zaslediti številna namigovanja glede ustreznosti diplome in ...