Rekorden porast umorov v ameriških mestih RTV Slovenija Več ameriških mest je letos preseglo rekorde v številu umorov, kar strokovnjaki pripisujejo pandemijo covida-19 in stiskam, ki jih ta povzroča, poplavo orožja v državi in gospodarsko okrevanje, ki je še poslabšalo položaj manjšin in ranljivih skupin.

