Dončić bo združil moči z nekdanjim "sovražnikom" #video SiOL.net Koronavirus še naprej hromi dogajanje v ligi NBA, zaradi česar so se vodilni v ligi z združenjem igralcev že uspeli dogovoriti, da bodo ekipam lahko na pomoč z začasnimi dogovori priskočili rezervni igralci. Za tovrstno možnost so se že odločili pri Dallasu, kjer bosta nova soigralca postala Theo Pinson in Marquese Chriss. Še posebej z zadnjim ima Dončić nekaj neporavnanih računov.

