Veliko Britanijo pesti pomanjkanje Božičkov 24ur.com Dejavnosti za Božičke so trenutno na vrhuncu sezone, a v Veliki Britaniji to letos ni tako enostavno, saj delovne sile – tudi zaradi s covidom povezanih razlogov – primanjkuje. Praznina je obenem ustvarila priložnost za dober zaslužek. Urne postavke za poklicne Božičke so se po poročanju britanskih medijev ponekod celo več kot potrojile.

