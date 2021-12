Tatovi hoteli ukrasti bankomat, a jim je načrt spodletel Primorske novice V noči na soboto so policiste obvestili o sumljivem dogajanju v Opatjem selu. Neznanci so poskušali ukrasti bankomat, pri čemer pa niso bili ravno najbolj spretni. Hrup je, kot smo izvedeli, sredi noči predramil bližnje sosede. Ko so se prižgale luči, pa so storilci pobegnili....

