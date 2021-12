Klub slovenskih podjetnikov v poslovno partnerstvo z The Economistom SiOL.net Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je v ponedeljek na Ljubljanskem gradu uradno predstavil začetek poslovnega partnerstva s svetovno znano medijsko hišo The Economist. V okviru tega je v slovenskem jeziku prvič izšla letna izdaja revije The Economist: Svet v 2022. Partnerstvo je v imenu SBC podpisal predsednik kluba Joc Pečečnik.

