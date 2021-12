Golden State ne popušča: Curry in Green previsoki oviri za Sacramento 24ur.com Košarkarji Golden State Warriors so še naprej trdno druga najboljša ekipa zahodne konference in tudi severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA, potem ko so ponoči doma s 113:98 ugnali Sacramento Kings. Tekma med Toronto Raptors in Orlando Magic je bila preložena.

Sorodno























Oglasi