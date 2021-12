Policisti moškemu zasegli 1.763 kosov pirotehnike SiOL.net Policisti so v hišni preiskavi 21-letniku na območju Cerknice zasegli 1763 kosov pirotehničnih sredstev, katerih glavni učinek je pok. Preiskavo so policisti opravili na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

