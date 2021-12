»Petarde? Ne, hvala!« z oglasi o resničnih živalih, ki so pobegnile zaradi pokanja petard! Govori.se Družbeno angažirana akcija »Petarde? Ne, hvala!« tudi letos nagovarja širšo javnost k opustitvi pirotehnike. Projekt poteka že 9. leto zapored in je vsako leto nadgrajen z novimi aktivnostmi in novimi ciljnimi skupinami. Kljub vsakoletnem uspehu smo decembra žal še vedno priča nepotrebnim pokom petard.

Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Aleš Hojs

Damijan Janković

Janez Janša

Ivan Hršak