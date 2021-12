Sodbe o balkanskih kokainskih bojevnikih vrhovno sodišče ni objavilo, le novo sporočilo za javnost SiOL.net Da so Balkanske bojevnike izpustili iz zapora, ker so razveljavili sodbe sodišč prve in druge stopnje zaradi opiranja na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo ustavno zagotovljenih človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, je na svoji spletni strani objavilo ustavno sodišče v sporočilu za javnost. Ni pa vrhovno sodišče objavilo sodbe in ločenega mnenja vrhovne sodnice Barbare Zobec, ki je odločitvi večine nasprotovala.

