Slovensko predsedstvo doseglo napredek pri tehničnih razjasnitvah predlogov v luči svežnja ‘Pripravl Energetika.NET Na zadnjem zasedanju okoljskega sveta v okviru slovenskega predsedovanja, ki se ga je udeležil tudi minister za okolje in prostor (MOP) Andrej Vizjak, so prisotni opravili politično razpravo o zakonodajnem svežnju ‘Pripravljeni na 55’. Kot je bilo izpostavljeno, je slovensko predsedstvo doseglo napredek pri tehničnih razjasnitvah predlogov v luči svežnja in zagotovilo koherentno obravnavo dosjejev, so po zasedanju sporočili z MOP.

