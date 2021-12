Cene industrijskih proizvodov novembra navzgor Dnevnik Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se novembra letos na mesečni ravni zvišale za 0,9 odstotka, na letni pa za 9,9 odstotka. Glede na letošnji oktober so se cene najizraziteje zvišale v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih...

