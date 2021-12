Na POP TV prihaja nov resničnostni šov Lepotice in geniji 24ur.com Gresta lepota in pamet skupaj? Resničnostni šov Lepotice in geniji, ki ga boste lahko spremljali na POP TV, je sociološki eksperiment pred kamerami in v pare spaja na prvi pogled nezdružljive osebnosti.

Sorodno







Oglasi Omenjeni POP TV Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Damijan Janković

Janez Janša

Aleš Hojs

Jure Janković