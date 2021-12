Spoznajte popolnoma novo izkušnjo tipkanja na prenosniku MateBook 14s zurnal24.si Odkar so bili izumljeni računalniki in jih uporabljamo v vlogi produktivnega orodja, je tipkovnica v eni najpomembnejših vlog, ko govorimo o interakciji med človekom in napravo. Zlasti pri zaposlenih v pisarnah, ki glede na raziskave, dnevno tipke pritisnejo kar 15.000-krat. Toda kljub temu ji nekateri izdelovalci ne posvečajo dovoljšne pozornosti.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Huawei

Intel Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Damijan Janković

Janez Janša

Aleš Hojs

Jure Janković