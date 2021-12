Pahor se je zahvalil slovenskim vojakom v tujini za zagotavljanje miru in varnosti 24ur.com Slovenski predsednik Borut Pahor se je udeležil tradicionalne videokonference na ministrstvu za obrambo s pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah. Zahvalil se jim je za njihov prispevek k ugledu Slovenije v mednarodni skupnosti ter k zagotavljanju miru in varnosti po svetu.

Sorodno













Oglasi