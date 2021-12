Kacin: Imel sem prav 24ur.com Po 20 mesecih boste težko našli kakšno mojo neustrezno izjavo, pravi nekdanji vladni govorec, ki je danes zadolžen za logistični del množičnega cepljenja. Razburjal in delil je javnost z izjavami ter retoriko, ki so jo nekateri dojemali zelo kritično in jo imeli celo za vojaško. Jelko Kacin – eden tistih, ki jih v iztekajočem letu nismo preslišali v boju proti novemu koronavirusu.

