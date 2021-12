Večja zaščita neodvisnosti medijev? Bruselj začel posvetovanja o evropskem aktu o svobodi medijev Večer Evropska komisija je danes začela posvetovanje o evropskem aktu o svobodi medijev, katerega namen je zaščititi pluralizem in neodvisnost medijev na območju evropskega notranjega trga. Posvetovanje bo potekalo do 21. marca 2022, so sporočili v Bruslju.

