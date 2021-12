Ob 10.55 je v naselju Sestrže, občina Majšperk, osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila, poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Slovenska Bistrica, ki so poškodovanca oskrbeli na kraju in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozilo so reševalcem nudili pomoč gasilcev, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.