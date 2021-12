UKC Maribor: Priznanja in zahvale zaposlenim za vrednote, ki jih cenijo Večer Mariborska bolnišnica je podelila priznanja svojim zaposlenim: zahvalili so se Ivanu Krajncu za vzpostavitev študija medicine, Romanu Koširju za razvoj mreže urgentnih centrov, Milanu Soršku za 30 let pomoči direktorju na finančnem področju ...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Maribor

Večer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Janković

Damijan Janković

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek