Cepljeni s cepivom Janssen na meji z Avstrijo naleteli na težave 24ur.com Čeprav je NIJZ zagotavljal, da lahko osebe, ki so prejele poživitveni odmerek, v Avstrijo potujejo brez omejitev, temu ni čisto tako. Osebe, ki so bile prvotno cepljene le z enim odmerkom cepiva Janssen, so namreč kljub prejetemu poživitvenemu odmerku na meji z Avstrijo naletele na težave. Ker jim po prejetju dodatnega odmerka cepiva covidno potrdilo izkazuje oznako prejetih odmerkov 2/2, so avst...

