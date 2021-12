Vlada predlaga zvišanje vplačila GEN energije v Sklad NEK Energetika.NET Po mnenju vlade trenutna vplačila v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja njenih radioaktivnih odpadkov (Sklad NEK) ne bodo zadostovala za pokrivanje stroškov vseh dejavnosti, ki jih predvidevata program razgradnje NEK ter program odlaganja radioaktivnih odpadkov (RAO) in izrabljenega jedrskega goriva (IJG). Vlada zato predlaga povišanje zneska, ki ga GEN energija vplačuje v omenjeni sklad, in sicer s sedanje vrednosti 4,8 EUR/MWh na 12 EUR/MWh.

