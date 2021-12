Zloraba položaja in pranje denarja: Janković za hišne preiskave krivi Janšo Večer Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so včeraj opravili hišne preiskave pri ženi in sinu ljubljanskega župana Zorana Jankovića in dveh podjetnikih zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja

Sorodno













































Oglasi