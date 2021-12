Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Notranji minister Aleš Hojs se je na interpelaciji po mnenju številnih tako dobro odrezal, da so dobili občutek, da je interpeliran nekdo drug. V SDS so zbrali njegove najboljše retorične podvige, ko je odgovarjal poslancema SD – Marku Koprivcu in Matjažu Nemcu. Po vsem tem ni čudno, da so se v KUL odločili, da je potrebno prenehati z interpelacijami, saj jim že dodo ...