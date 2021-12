Tilen Brglez priznal, katero od sotekmovalk iz Kmetije bi imel za eno noč in katero bi poročil TOčnoTO.si Tilen Brglez je simpatičen Štajerc, ki je postal zmagovalec Kmetije 2021. Mnogi so mu zmago privoščili, nekateri so mnenja, da je bil zmagovalec že vnaprej določen. Kakorkoli simpatični 23-letnik nam je vsem popestril večere s svojimi izjavami in nas dodobra nasmejal. Moramo priznati, da je bil zelo delaven in da si je zmago tudi zaslužil. […] Tilen Brglez priznal, katero od sotekmovalk iz Kmetije ...

Sorodno



























Oglasi