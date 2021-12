Pred vrati so prazniki, ko bo večina trgovin zaprtih. Obratovala jih bo le peščica. Kam torej v Mariboru, če kaj nujno potrebujete na božični dan? Večina trgovin v Sloveniji je na praznik in nedeljo zaprtih, a nekaj trgovin je te dni dežurnih. Preverili smo katere so odprte v Mariboru. Na Jurančičevi ulici na Pobrežju v Mariboru deluje dežurna trgovina Market Korenček, ki ob nedeljah in praznikih ...