Muzikal o Diani na Broadwayu zaradi uničujočih kritik ukinili po vsega petih tednih Politikis Muzikal o življenju princese Diane so na newyorškem Broadwayu ukinili po manj kot petih tednih prikazovanja. Delo pripoveduje o več desetletjih Dianinega življenja, od srečanja z britanskim prestolonaslednikom, princem Charlesom v poznih 70. letih prejšnjega stoletja do Dianine smrti v Parizu leta 1997. Zadnjo, 33. uprizoritev je muzikal doživel konec tedna, premiera pa je bila […] The post Muzika ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Delo

princ Charles

princesa Diana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Ana Bucik

Meta Hrovat

Igor Zorčič