Ilirija do tesne zmage v Šentjurju, Krka brez težav v Rogaški Slatini SiOL.net Danes se je s tekmama med Šentjurjem in Ilirijo ter Rogaško in Krko začel 12. krog košarkarske lige Nova KBM. Ilirija je prišla do tesne zmage s 63:61, medtem ko je imela Krka mirnejši večer in je Rogaško premagala s tridesetimi točkami razlike (95:65). V četrtek se bosta pomerila še Triglav in Podčetrtek.

