V torek potrdili 1255 okužb z novim koronavirusom Politikis Ob opravljenih 5561 PCR-testih so v torek potrdili 1255 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih izvidov testiranj je bil 22,6-odstoten. Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 17.256 aktivno okuženih, kar je 588 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1145, kar je 41 manj kot […] The post V torek potrdili 1255 okužb z no ...

