Po skoraj 17-urni razpravi Aleš Hojs ostaja minister, saj poslanci zanj niso izglasovali interpelacije. Za razrešitev je glasovalo 44 poslancev, proti pa 37. Glavni očitki ministru so bili ustvarjanje izrednih razmer v državi, vladanje z odloki in čezmerna raba policijske sile. Stranka predlagateljica, levica, je ministru očitala čezmerno uporabo represivnih sredstev in policijsko nasilje na prote ...