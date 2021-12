Adventni čas povezujemo s preživljanjem trenutkov z najbližjimi, z zimskimi radostmi in obdarovanjem, obenem pa so v ospredje postavljene vrednote sočutja, bližine in nesebične pomoči sočloveku. V Europarku Maribor so se v teh dneh, ko marsikdo potrebuje pomoč in podporo, povezali z društvoma Humanitarček in UP-ornik. Europark je obema humanitarnima društvoma podaril donacijo v višini tisoč evrov, ...