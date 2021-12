Dolenjski policisti so več hišnih preiskavah, ki so jih izvedli v Dobruški vasi, odkrili pištolo, lovsko puško, naboje in dve plinski pištoli. Orožje, za katerega osebe niso imele dovoljenj, so zasegli in ga poslali v nadaljnjo preiskavo, zoper kršitelje pa bodo uvedli prekrškovni postopek. Na mejnem prehodu pa so zasegli 1520 petard. Pri enem izmed […] The post Dolenjski policisti v hišnih preis ...