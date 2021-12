Na območju slapu Čedca zdrsnil alpinist in se poškodoval 24ur.com Na območju slapu Čedca v občini Jezersko je zdrsnil alpinist in se poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Kako hude so poškodbe, še ni znano.

