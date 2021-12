SMC predlaga razrešitev Udovčeve z mesta predsednice in podpredsednice odborov DZ SiOL.net Poslanska skupina SMC je danes v državni zbor vložila predlog sklepa o razrešitvi Mateje Udovč z mesta predsednice odbora za gospodarstvo ter podpredsednice odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. V poslanski skupini SMC kot zamenjavo za Udovčevo, ki je sredi meseca izstopila iz stranke SMC, predlagajo Mojco Žnidarič in Gregorja Periča.

